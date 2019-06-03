HABER

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Avrupalı Müslümanlardan flaş çağrı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2019 04:53 | Son Güncelleme

Avrupalı Müslümanlar, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'den ramazan ayının ardından idam edilecekleri belirtilen üç İslam alimini affetmesini istedi.

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Avrupalı Müslümanlardan flaş çağrı!

Avrupa Müslüman Forumu, Malta'nın Sliema kentinde toplandı. Toplantıda, ramazan ayının ardından idam edilecekleri belirtilen, Suudi Arabistan'ın "terörizmle" suçladığı Müslüman alimler Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve Ali el-Ömeri'nin durumları değerlendirildi.

Bu çerçevede Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e mektup yazılarak bu alimlerin affı istendi. Mektupta, bu kişilerin ramazan ayının ardından idam edileceklerine yönelik haberlere dikkat çekilerek infazların iptali talep edildi.

Alimler suç işlemiş olsalar bile insanlık adına ve anlaşmalar çerçevesinde Kral'dan merhamet göstermesi istenen mektupta, bu af talebinin ramazan ayının son günlerinde gelmesinin tesadüf olmadığı, Müslümanların yaptıklarının Allah tarafından bu ayda affedildiği vurgulandı.

Olası bir iptal kararının hem Kral'ın hem de Suudi Arabistan'ın nüfuzunu İslam alemi ve dünyanın geri kalanında daha da artıracağı belirtilen mektupta, "Bir kez daha Majestelerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz ve sizden Avrupa'daki Müslüman kardeşlerinizin talebine saygı duyup din alimleri Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve Ali el-Ömeri'yi affetmenizi istiyoruz." ifadesine yer verildi.

ILIMLI İSLAM YAKLAŞIMIYLA TANINIYOR

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter üzerindeki yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında gelişime açık ve ılımlı İslam yaklaşımıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis ılımlı olduğu için idam edilir çünkü ılımlı haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." demişti.

İnsan hakları karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından üst düzey aktivist, gazeteci, din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi uzmanları, Riyad yönetimine, din adamları, yazarlar, gazeteciler ve aktivistleri "endişe verici düzeyde yaygın, sistematik ve keyfi biçimde gözaltına aldığı ve tutukladığı" uyarısında bulunmuştu. (AA)

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Faturayı kesti, ikisinin de üzerini çizdi! Faturayı kesti, ikisinin de üzerini çizdi!
Nazım Hikmet Hopa'da: İlk tutuklama, ilk yargılama, ilk cezaeviNazım Hikmet Hopa'da: İlk tutuklama, ilk yargılama, ilk cezaevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müslümanlar Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandığa gitti! İşte sonuçlar

3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandığa gitti! İşte sonuçlar

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Ay-Yıldızlılarımız, Özbekistan'ı da yıktı

Ay-Yıldızlılarımız, Özbekistan'ı da yıktı

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama

Sakarya Hendek'deki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Oğuz Gündoğdu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan çok sert Suriye çıkışı: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Netanyahu hezimet sonrası harekete geçti! İkisinin de üzerini çizdi!

Faturayı kesti, ikisinin de üzerini çizdi!

ABD'ye çok net mesaj: Başka bir seçeneğimiz yok

ABD'ye çok net mesaj: Başka bir seçeneğimiz yok

Yunanistan'daki yerel seçimlerde 3 Türk rakiplerini geride bıraktı!

Yunanistan'daki seçimlerde 3 Türk rakiplerini geride bıraktı!

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Azez'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Dünyanın gözü oradaydı! ABD'nin mesajına jet yanıt

Dünyanın gözü oradaydı! ABD'nin mesajına jet yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.