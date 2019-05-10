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Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

Ramazan ayının ilk cuma namazında Hacı Bayram Camii’ne vatandaşlar akın etti.11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazında Ankara’da Hacı Bayram Camii’ne vatandaşlar akın etti.

Ramazan ayının ilk cuma namazında Hacı Bayram Camii’ne vatandaşlar akın etti.
11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazında Ankara’da Hacı Bayram Camii’ne vatandaşlar akın etti. Başkent’te bir süredir devam eden soğuk havaya rağmen cami içerisine sığmayan vatandaşlar cami avlusunu da doldurdu. Hacı Bayram Camii’nde, cemaat safları sıklaştırdı fakat camiye sığamadı. Bunun üzerine serin ve yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar namazlarını caminin avlusunda kıldı. Camiye gelen her yaştan vatandaş Ramazan ayının ilk cuma gününü eda etmenin mutluluğu içerisinde camiden ayrıldı.

“Rabbim, hepimize birlik beraberlik nasip etsin”
Cuma namazı çıkışında havaların soğuk gidişiyle ilgili konuşan Hacı Bayram Camii cematinden Bilal Akmaz, “Hayırlı olsun, Ramazan gayet iyi gidiyor. Havaların serin gitmesiyle ilgili bir şikayetimiz yok” dedi. Cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşayan Muhammet Özdemir, “Öncelikle tüm İslam aleminin cumasını kutluyor Ramazan ayı mübarek olsun diyorum. Rabbim, hepimize birlik beraberlik nasip etsin, hayırlı geçinmeler, hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar nasip etsin” ifadelerini kullandı.

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