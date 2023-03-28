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Ramazan ayının ilk günü ne zaman cuma gününe denk geliyor? 2090 Ramazan ayı cuma gecesi rivayetleri doğru mu?

28.03.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2090 yılının Ramazan ayı ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar, o sene bu mübarek ayın başlangıcının cumaya denk gelmesi sebebiyle merak konusu oldu. Ramazan ayı başlangıcının cuma gününe denk geldiği ayda gökte bir ses duyulacağına inanılır. Sosyal medya paylaşımlarının ardından internette araştırma yapılıyor. 2090 yılı takvimi ile özel günler ve haftalara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2090 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün var? İşte 2090 yılı takvim...

Ramazan ayının ilk günü ne zaman cuma gününe denk geliyor? 2090 Ramazan ayı cuma gecesi rivayetleri doğru mu?

2090 Ramazan Bayramı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in ramazanın ilk gününün Cumaya denk geldiği ayda uyuyanı uyandıracak güçte bir hidde olacağını belirttiği ve o sene depremler ile nezle yaşanacağı iddia edilir. Bu nedenle 2090 Ramazan ayı ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte 2090 Ramazan ayı bilgileri...

2090 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI HANGİ GÜN?

Ramazan ayının cuma gününe denk geldiği gün, gökyüzünde bazı alametler olacağı söylenir.

2090 yılında Ramazan ayı başlangıcı 05 Mayıs 2090 gününe denk gelmektedir.

İnternette yer alan bir paylaşım pek çok kişi tarafından senelerdir paylaşılmaktadır.

İşte o paylaşımda yer alan ifadeler:

"Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: Ramazan ayının 15’inde Cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha (gökten bir ses) olur. Bu olay Ramazan’ın ilk gününün Cumaya denk geldiği ayda olur. Uyuyanı uyandıran bir hidde (çöküş, yıkılış) olur. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar, hür olurlar."

"O sene depremler ve nezlenin çok olduğu bir senedir." Ramazan ayı o senenin Cuma gecesine denk geldiğinde, sizler Ramazan’ın 15’inde Cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın, Sayha (gökten gelen sesi) duyduğunuzda Allah’a secde edin ve şöyle deyin: Subhanel Kuddüs, Subhanel Kuddüs, Rabbunal Kuddüs (Ey Rabbimiz Sen Kusursuzsun, Sen Yücesin). Kim böyle yaparsa kurtulur, kim yapmazsa helak olur." (Nuaym bin Hammad, Fiten, s.151)

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2090 RAMAZAN AYI CUMA GECESİ GÖKYÜZÜNDE BAZI ALAMETLER Mİ OLACAK?

Bahsi geçen rivayetin kaynağı için Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/228. incelenebilir.

Birçok Arapça kaynakta, “Merkezu’l-Ezheri’l-alemi’l-fetva” dayandırılan bilgilerde, söz konusu rivayetin “münker, mevzu ve yalan olduğu” bildirilmiştir.

2090 RAMAZAN AYI NE ZAMAN, KAÇ GÜN VAR?

Ramazan ayı başlangıcı 2090 yılında 5 Mayıs Cuma gününe denk gelmektedir. 04 Haziran 2090 ise Ramazan Bayramı'nın 1. günüdür.

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