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Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Şanlıurfalılar, Balıklıgöl yerleşkesinde İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen ve dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak nitelendirilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yatsı ezanının okunmasıyla, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilere akın eden vatandaşlar, ramazanın ilk teravihini kıldı. Anneleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

- Malatya

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Teravih namazı öncesi Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, ramazanla ilgili vaaz verdi.

Kur'an-ı Kerim'in, ramazan ayında indirildiğini anımsatan Özdemir, bu ayın bağışlanmak için fırsat olduğunu söyledi.

Vaazın ardından vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Darende ilçesinde de vatandaşlar, Somuncu Baba Külliyesi'nde ilk teravih namazını kıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraşlılar da ramazan ayının ilk teravihini kılmak için camilere akın etti.

Tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlardan bazıları çocuklarıyla birlikte namaza durdu.

- Kilis

Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde barınan Suriyeliler, ilk teravihi Ensar ve Bilal-i Habeş camilerinde kıldı.

Suriyeli Ahmet el-Greybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç çatışmalar nedeniyle 5 yıl önce İdlib'ten Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'ye sığındıkları ilk günden itibaren her türlü ihtiyaçlarının düzenli karşılandığını anlatan Greybi, verilen desteklerden dolayı Türk halkına minnettar olduklarını belirtti.

Türkiye'de kendilerine çok iyi davranıldığını dile getiren Greybi, şunları kaydetti:

"Kendi vatandaşlarından ayırt etmiyorlar. İlk geldiğimizde Adıyaman'a yerleştirildik, 4 yıl orada kaldıktan sonra Kilis'e geldik. Burada da her şey yolunda. İnşallah Suriye'ye döner ve bundan sonraki ramazanları ülkemizde, yakınlarımızla geçiririz."

Cuma Hamidi de yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de yaşadığını, bir ramazanı daha ülkesinden uzakta geçirecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "İnşallah bir an önce Suriye'deki iç savaş biter ve bundan sonraki ramazanı kendi topraklarımızda geçiririz." dedi.

Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

- Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih namazı kılındı

Malatya'da ilk teravih kılındı

Malatya'da ilk teravih kılındı

Malatya'da ilk teravih kılındı

Malatya'da ilk teravih kılındı

Malatya'da ilk teravih kılındı

Malatya'da ilk teravih kılındı
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Balıklıgöl Malatya peygamberler şehri ramazan ayı

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