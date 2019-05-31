Ramazan ayının son cumasında Ulucami doldu taştı

Ramazan ayının son cuma günü Kadir Gecesi ile birleşince vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan’ın son cumasını Ulucami’de kılmak isteyen Bursalılar içeriye sığmayınca avluda ve çarşı içinde namazlarını kıldı.

Ramazan ayının son cuma namazında, Bursa’daki büyük camilerde yoğunluk yaşandı. Camilere sığmayan çok sayıda vatandaş, namazlarını cami avlularına hasır ve seccadelerini sererek kıldı. Ulucami’de namaz kılmak isteyen çok sayıda yerli turist ile Bursalı vatandaş daha ezanın okunmasına 1 saat varken camiyi doldurdu. Caminin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avlu ve Tarihi Hanlar ve Kapalıçarşı tarafındaki sokağa atılan kilimlerin üzerinde namazlarını kıldı.

