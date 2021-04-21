Ramazan bayramı arefesi ne zaman? Arefe ne zaman

Bereket ayı Ramazan, 2021 yılında koronavirüs gölgesinde yaşanırken, arefe gününe dair araştırmalar da başladı. Bayramın habercisi olan arefe gününün ne zaman olduğu, tatil planları yapanlar tarafından merak edilen bir tarih olmaya devam ediyor…
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?
Ramazan bayramı arfesinin ne zaman olduğunu öğrenmek için 2021 yılında Ramazan ayının ne zaman başladığına bakmak gerekiyor…
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan’da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan imsakiyeye göre 2021 yılında 30 gün oruç tutulacak. Bu kapsamda Ramazan bayramı arefesi de 12 Mayıs gününde idrak edilecek. Son teravih 11 Mayıs’ta kılınırken, son sahura da aynı gece kalkılacak. Son iftar 12 Mayıs’ta açılacak.
RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
12 Mayıs Çarşamba: Ramazan bayramı arefesi
13 Mayıs Perşembe: Ramazan bayramının birinci günü
14 Mayıs Cuma: Ramazan bayramının ikinci günü
15 Mayıs Cumartesi: Ramazan bayramının üçüncü ve son günü
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİNİN ÖNEMİ
Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) arefe gününün önemine dair hadisi şerifleri bulunmaktadır. İşte onlardan bazıları…
“Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür.”
“Arefe günü oruç tutanların iki senelik günahları affolunur. Biri, geçmiş senenin, diğeri, gelecek senenin günahıdır.”
“Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden âzâd olur.”
“Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan duâ, tevbe reddolunmaz. Fıtr bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Şâbanın onbeşinci gecesi ve Arefe gecesi.”
Ramazan bayramında okunacak sure ve dualar
Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey
in kadir. 3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mukadel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.