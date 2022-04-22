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Ramazan Bayramı ayın kaçında? Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zamana denk geliyor?

22.04.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tarihine yönelik araştırmalara hız verildi. Ramazan Bayramı tarihi nisan ayının son günlerinde de araştırılmaya devam ediliyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl mayıs ayına denk geliyor. Vatandaşlar Ramazan Bayramı 1. günü hangi gün kutlanacak şeklinde sorgulamaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile bayram tarihleri belli oldu. İşte haberin detayları!

Ramazan Bayramı ayın kaçında? Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zamana denk geliyor?

Ramazan Bayramını tüm İslam alemi büyük bir heyecanla bekliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı Mayıs ayında idrak edilecek. Tatile çıkmak isteyenler ya da çalışanlar bayramın hangi güne denk geldiğini bilmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile bayram tarihleri belli oldu. Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zamana denk geliyor? 2022 Ramazan ayın kaçında? İşte 2022 bayram takvimine dair detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

Resmi tatil konusunun önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı gündeminde olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak konuyla ilgili resmi bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur.

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Ramazan Bayramı
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