Ramazan Bayramı coşkusu

KAYSERİ (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla Kayseri'de vatandaşlar camilere akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Hunat, Bürüngüz ve Mimar Sinan tarafından yaptırılan Kurşunlu Camisi gibi tarihi camileri doldurdu.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, ramazan ayının faziletleri hakkında vaaz verdi. Camilere sığmayan vatandaşların bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram ziyaretleri nedeniyle yola çıkacak vatandaşların trafik kurallarına uymalarını ve sevdikleri ile beraber huzurlu bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar verildi.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.