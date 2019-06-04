HABER

Ramazan Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 08:27 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Kütahya'da vatandaşlar camileri doldurdu

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Kütahya'da halk, camilere akın etti.

Bayram namazında vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Camisi, Murat Hüdavendigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler başta olmak üzere kentteki diğer camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.

Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Kentteki birçok camide vatandaşlara gül suyu, şeker ve lokum ikram edildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

- Çanakkale

Çanakkale'de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Anafartalar camilerine gelen çok sayıda vatandaş namaz kılıp birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Bayram namazlarını kılanlara çıkışta şeker ve çikolata ikram edildi.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

- Kütahya

Kütahya'da da bayram namazı nedeniyle çok sayıda kişi tarihi camilerinden Ulu Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Burada vaaz dinleyip dua eden ve bayram namazını kılan vatandaşlar daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam alemi ile Kütahyalıların bayramını tebrik ettiğini söyledi.

Bayramların birlik ve beraberliği temsil ettiğini belirten Toraman, "Ramazan ayı sonrasında bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşıp bayramlaştık. Halkımızın huzur içerisinde, kazasız belasız bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cami çıkışında vatandaşlara Kütahya Belediyesince simit ve çay ikram edildi.

Protokol üyeleri daha sonra huzur evini ziyaret etti.

- Yalova

Ramazan Bayramı dolayısıyla Yalova'da halk, camilere akın etti.

Yalova'da Merkez Camisi başta olmak üzere kentteki camiler doldu, taştı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

- Bilecik

Bilecik'te Şerif Paşa Camisi'nde namaz kılınmasının ardından bayram hutbesi okundu. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Balıkesir

Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa ve Eski (Yıldırım) camisine çocuklarıyla bayram namazı için gelenler, vaaz dinledi ve dua etti.

Kılınan namazın ardından bayramlaşan vatandaşlara cami çıkışı gül suyu, şeker ve lokum ikram edildi.

Ramazan Bayramı coşkusu

- Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Kütahya'da vatandaşlar camileri doldurdu

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da Ramazan Bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram bayram namazı Bursa Çanakkale Ramazan Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı!

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı!

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı!

AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bayram namazı Isparta 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Isparta 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Çöp depolama alanı alev alev yandı

Çöp depolama alanı alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.