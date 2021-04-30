Ramazan bayramı kaç gün? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala bayram tatili kaç gün? sorusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İdari izin tarihlerinin belli olmasının ardından tam kapanma kararına göre bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan bayramı tatili 13 Mayıs Perşembe günü itibari ile başlıyor. Resmi tatil olan bayram 15 Mayıs Cumartesi sonlanacak. 12 Mayıs Çarşamba günü ise Arefe. Kamuda çalışanları Ramazan Bayramı öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu karar kapsamında kamuda Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak.

Öte yandan, 26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre, Ramazan Bayramı'nda koranavirüs tedbirleri tam kapanma uygulanacak. Buna göre; vatandaşlar bu yıl bayramı evlerinde geçirecek.

