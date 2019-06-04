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Ramazan Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 08:20 | Son Güncelleme

Tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayram namazında vatandaşlar, Ahi Evran- Veli Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camileri doldurdu.

Okunan hutbeyi dinleyen vatandaşlar ve protokol üyeleri kılınan bayram namazının ardından birbiriyle bayramlaştı.

Programa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, protokol üyeleri, siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışı simit ve çay ikram edilen programın ardından vatandaşlar, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin vefatından sonra 1482 yılında yaptırılan, cami içindeki türbesine ziyarette bulunarak dua etti.

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Ahi Evran-ı Veli Külliyesi bayram namazı Kırşehir

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