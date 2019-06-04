Ramazan Bayramı kutlanıyor

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen halk camilerde yoğunluk oluşturdu. Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde yer bulamayan çok sayıda vatandaş, namazını avluda kıldı. İl Müftüsü Mehmet Taştan, herkesin birbiriyle kardeşçe bir bayram geçirmesini dileyerek, İslam aleminde süren sıkıntıların sona ermesini temenni etti. Duanın ardından cami avlusunda bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra yakınlarının kabirlerine ziyarette bulunarak, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Bayram dolayısıyla kent merkezindeki çok sayıda camide de yoğunluk yaşandı. Siverek ilçesinde de vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bayram namazı için camilere akın etti. Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'nde kılınan namazda ise yer bulmayan çok sayıda kişi bahçede namaz kıldı. Namazın ardından vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar etti. - Malatya Malatya'nın kent merkezinde ilçelerdeki camilerde halk Ramazan Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Darende ilçesinde Somuncu Baba Camisi'ni dolduranlar bayram namazını kılarak dua etti. Somuncu Baba Külliyesi’nde binlerce kişinin katıldığı namaz sonrasında bayramlaşma programı düzenlendi. Sabah erken saatlerden itibaren Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli ve çağımız mutasavvıflarından Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu. Bayram namazında okunan hutbede, bayramlaşmanın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapılırken terör operasyonları sırasında şehit olan asker ve polisler için dua edildi. Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, cami imam hatipleri tarafından okunan tekbirler ve salavatı şerifler eşliğinde Sakal-ı Şerifi ziyaret etti. - Kahramanmaraş Ramazan Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Türkiye'nin dördüncü büyüğü Abdulhamithan Camisi'ne akın etti. Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Abdulhamithan Camisi ile kent merkezindeki camileri doldurdu.