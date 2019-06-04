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Ramazan Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:28 | Son Güncelleme

Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da vatandaşlar camileri doldurdu

Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen halk, camilerde yoğunluk oluşturdu.

Erzurum'un kent merkezinde Ramazan Bayramı namazı için camiler doldu.

Yakutiye ilçesindeki tarihi Ulu Camisi'ni dolduranlar bayram namazını kılarak dua etti.

Bayram namazında okunan hutbede, bayramlaşmanın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı namaz sonrasında cami içerisinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve il protokolü vatandaşlarla tek tek tokalaşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vali Memiş, cami çıkışında görev yapan emniyet mensuplarıyla da bayramlaştı.

- Ağrı

Ağrı'da Ramazan Bayramı sebebiyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Merkez Camisi'nde İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun vaazın ardından vatandaşlar bayram namazını kılmak için saf tuttu, dualar etti.

Namazın ardından Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Müftüsü Topçu cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Murat Hançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayını dolu dolu ibadet ederek geçirdiklerini söyledi. Bayramın İslam alemine barış getirmesini dileyen Hançer, "Allah tüm Müslümanların orucunu ve ibadetlerini kabul etsin. Bayram çok iyi geçiyor. Biz de arkadaşlarımızla birlikte ailelerimizi görmeye gidiyoruz." diye konuştu.

- Erzincan

Erzincan'da, tarihi Camii Kebir Camisi'nin avlusunda bayram namazı sonrası bayramlaşma programı düzenlendi.

Camii Kebir Camisi avlusunda valilik ve belediyenin organizasyonuyla gerçekleşen törende, kent protokolü ile vatandaşlar bir araya geldi.

Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, Belediye Başkan Vekili Savaş Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ile birlikte bayram namazı sonrası Erzincanlılarla bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrası protokol ve vatandaşlara cami avlusunda çeşitli ikramlar dağıtıldı.

- Ardahan

Ardahan'da Ramazan Bayramı kutlanmaya başlandı.

Bayram dolayısıyla, kentteki Merkez Cami'de bayram namazı sonrası bayramlaşma programı düzenlendi.

Cami bahçesindeki bayramlaşmaya, Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir ve diğer yetkililerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, herkesin bayramını tebrik ederek, "Allah birlik, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Her günümüz böyle olur inşallah." dedi.

Programda vatandaşlara simit ve çay ikramı edildi.

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Ağrı Ardahan Erzincan Erzurum Ramazan Bayramı

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