Ramazan Bayramı kutlanıyor

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ordu'da polislerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ordu İl ve Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüklerini ziyaret eden Uzunkaya, emniyet personeli ile bayramlaştı. Uzunkaya, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i de makamında ziyaret etti. Tören'e yeni görevinde başarılar dileyen Uzunkaya, bayramını da kutladı.

Uzunkaya'ya ziyaretlerinde Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Altınordu İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk de eşlik etti.

