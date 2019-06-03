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Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 20:10 | Son Güncelleme

11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna geldik. Birlik ve beraberliğin daha da önemli olduğu bu bayram günlerinde insanlar birbirlerine bayram mesajları gönderecekler. Çevrelerine akıllarında ve gönüllerinde olduğunu hatırlatacak. Siz de güzel bir resimli bayram mesajı göndermek isterseniz haberimizde resimli bayram mesajları ile pek çok yazılı Ramazan bayramı mesajları derledik.

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

En güzel Ramazan Bayramı mesajları listesini sizin için derledik. Mübarek Ramazan ayının sonu geldi. 2019 yılının Ramazan ayının bitmesinin üzüntüsünü yaşarken bayramın sevinci ile teselli oluyoruz. Bayramlar, ister dini olsun ister resmi olsun, birlik beraberliklerin doruğa ulaştığı anlardır. Böylesi özel günlerde sevincimizi, neşemizi sevdiklerimizle paylaşmak için bayram mesajları ararız. Sosyal medyada paylaşabilmek için de resimli bayram mesajları araştırırız. Eşinize, dostunuza, akrabalarınıza gönderebileceğiniz en güncel Ramazan Bayramı mesajları sizler için haberimizde. İşte Ramazan Bayramı mesajları ile resimli bayram mesajları...

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

  • Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah’a binlerce kez şükürler olsun.

  • Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara..

  • Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Ramazan bayramında dualarımız Yüce Allah'a. Mübarek Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

  • Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah’a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Ramazan Bayramınızı Kutlarım..

    • resimli bayram mesajları

    • Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Ramazan bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

    • Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Ramazan Bayramın kutlu olsun…

    resimli bayram mesajları

    • Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

    • Mübarek Ramazan Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Ramazan bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun..

    resimli bayram mesajları

    • Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan bayramınızı kutlarım.

    • Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Ramazan Bayramı. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün müslümanlara Hayırlı Ramazan Bayramı diliyorum.

    resimli bayram mesajları

    • Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Ramazan Bayramınızı Kutluyorum.

    • Bizi yaratan Allah'a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

    resimli bayram mesajları

    • Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun

    • Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

    • Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

  • Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

    • resimli bayram mesajları

    • Dualarım sizinle bir dahaki Ramazan Bayramında güzel anılara imza atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız hayırlı olsun.

    • Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

    • Meleklere her zaman sizinle olsun bu mübarek ayda mübarek bayramınız hayırlı olsun. Ramazan bayramınız kutlu olsun.

    • Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

    resimli bayram mesajları

    • Gönüller bir olsun Bu mübarek Ramazan ayında düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah'ın yolunda, hayırlara vesile olsun. Tüm müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun.

    • Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

    resimli bayram mesajları

    • Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

    • Gülerek bitti mübarek Ramazan ayı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradanıma. Bu mübarek Ramazan Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

    • En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız.

    resimli bayram mesajları

    • Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

    • Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindekikeder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar

  • Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Ramazan bayramınızı Kutlarım

  • Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

    • resimli bayram mesajları

    • Hayırlı dualarım tüm müslümanlara. Bu güzel ayda bitti sonunda. Gelecek Ramazan ayında da sizleri görmekten mutluluk duyarım her seferinde. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

    • Bu mübarek bayramda kalplerinizde barış, gözlerinizde umut, etrafınızda sevgi olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

    • Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

    resimli bayram mesajları

    • Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

    • Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek Ramazan bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

    resimli bayram mesajları

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