Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramımız kutlu olsun. Bugün bayram sabahı. Bayram namazı kılındı ve artık ailelerle görüşme, bayram tebrikleri faslı başladı. Buna çevredekilere, arkadaşlara, akrabalara bayram mesajları gönderme de dahil. Siz de sevdiklerinize, dostlarınıza, iş arkadaşlarınıza vb. Bayram mesajları göndermek isterseniz sizin için uzun, kısa çeşit çeşit bayram mesajları derledik.
Barış ve huzurun hakim olduğu, kan ve gözyaşından uzak bir bayram olması temennisiyle, tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
Ramazan bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum
Tüm milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutlar, bayramın huzur, hoşgörü, sağlık ve esenliklere vesile olmasını dilerim
Bayramın ülkemize, milletimize, İslam dünyasına, insanlığa ve tüm gönüllere huzur, saadet, selamet getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.
Müslüman coğrafyasında akan kan ve gözyaşının durmasını ve bütün din kardeşlerimizin bayram sevincini yaşayabilmelerini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun
Yüce Türk Milletinin ve İslam âleminin birlik, barış ve kardeşlik içinde bir bayram geçirmesini dilerim. Bayramların milli ve manevi değerlere sahip çıkılması için önemli günlerdir. 11 ayın sultanı Ramazan'ı büyük bir huşu ve mutluluk içerisinde geride bırakıyoruz. Şimdi ise milli ve manevi değerlerin zirveye ulaşmasına vesile olan Ramazan Bayramını kutlayacağız. Yüce Türk Milletinin ve İslam Âleminin Mübarek Ramazan ayını kutlarım sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan dilerim
Maneviyatımızın yoğunlaştığı, iftar ve sahur bereketinin milli birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının gönüllerimizde yer ettiği; semaya açılan dua elleri, kılınan teravih namazları, okunan Hatim-i Şerifler ile bereketli geçirdiğimiz Ramazan ayının sevinci olan Ramazan Bayramı' nızın hayırlara vesile olmasını dilerim
Dilerim bu mübarek günler tüm insanlığın güven ve huzur bulacağı bir geleceğin başlangıcı olur ve tüm dünyada silahlar susar, zulümler son bulur.
Ramazan Ayı'nın feyzi ile bir büyük bayrama daha kavuşmanın sevincini tüm vatandaşlarımızla birlikte paylaşıyor, tüm halkımız başta olmak üzere tüm inananların mübarek Ramazan
Bayramlarını en içten duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi iletiyorum.
Bir çocuğun düşlerine yağmak, bir ümidi bin ümide bölmektir bayram. Yalnızlıklardan kurtulmak, ümidin kandillerini yakmak, gönüllerde yeni saraylar inşa etmek ümidiyle Ramazan Bayramınızın kutlu olsun.
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.
Bu değerli Ramazan Bayramında, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Ramazan Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun...
Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nura dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun
Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!
Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi Bayramlar.
Bir Ramazan Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz.
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…
Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…
Bir Arada, Sevgi Dolu Ve Huzurlu Nice Bayramlar Geçirmek Dileğiyle, Kurban Bayramınız Kutlu Olsun! Mübarek Kurban Bayramı Tüm Ulusumuza Kutlu Olsun. Allah Tüm İnananlara Nice Huzurlu, Bereketli Bayramlar Nasip Etsin.
Bayramlar Berekettir, Umuttur, Özlemdir. Yarınlar Niyettir. Kestiğiniz Kurban Ve Dualarınız Kabul Olsun, Sevdikleriniz Hep Sizinle Olsun.. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Dua Kapılarının Ağzına Kadar Açık, bela Ve Kötülüklerin Arındırıldığı Bu Güzel Günde Bayramınızı Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hayırlı ve Mutlu geçirmeniz Dileğiyle Mübarek ramazan Bayramınızı Kutlarım.
Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.
Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Müminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!
Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
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