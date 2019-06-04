Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramımız kutlu olsun. Bugün bayram sabahı. Bayram namazı kılındı ve artık ailelerle görüşme, bayram tebrikleri faslı başladı. Buna çevredekilere, arkadaşlara, akrabalara bayram mesajları gönderme de dahil. Siz de sevdiklerinize, dostlarınıza, iş arkadaşlarınıza vb. Bayram mesajları göndermek isterseniz sizin için uzun, kısa çeşit çeşit bayram mesajları derledik.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Barış ve huzurun hakim olduğu, kan ve gözyaşından uzak bir bayram olması temennisiyle, tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Ramazan bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum

Tüm milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutlar, bayramın huzur, hoşgörü, sağlık ve esenliklere vesile olmasını dilerim

Bayramın ülkemize, milletimize, İslam dünyasına, insanlığa ve tüm gönüllere huzur, saadet, selamet getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.