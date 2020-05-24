Ramazan Bayramı mesajları 2020: Bayramı evlerde uzun, kısa resimli bayram mesajları ile kutluyoruz!

2020 yılının Ramazan Bayramı’nda sokaklar ve camiler boş. Koronavirüs mücadelesi için kalabalıklar evde. Bu yüzden 2020 Ramazan Bayramı’nı güzel bayram mesajları ile kutluyoruz. Bu bayram akrabalarla, arkadaşlarla, sevgiliyle vb. yüz yüze görüşme mümkün değil. Bu yüzden 2020’de bayram mesajları önceki yıllara göre daha bir önem kazandı. Yüz yüze görüşme fırsatı olmadığı için eminiz bu sene Ramazan bayram mesajı atacak daha çok kişi vardır listenizde. O yüzden size yardımcı olmak için uzun veya kısa resimli bayram mesajları derledik. UZUN VE KISA RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim. Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık dolsun bayramınız kutlu olsun. Ne mutlu ki Hz. Allah’a Ramazan olan canlara. Ramazan Bayramınız mübarek olsun Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Bayramınız mübarek Olsun. Tatil günlerinizi mutlu bir şekilde geçirmenizi diler iyi bayramlar dilerim... Bayramınızın da güzel bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Herkesin Ramazan Bayramını kutlar, sağlık, esenlik ve huzur dolu nice bayramlar dilerim. Bayramın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Sevgiliye bayram mesajları 2020: Sevdiğinize küçük bir jest yapın Kalpler ancak Allah c.c.’ yi anmakla huzur ve saadete erebilir. Dua ve selam ile Ramazan Bayramınızı kutlarım. Sevgi denizinde yüzercesine bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramınız kutlu olsun. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara. Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin… Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli bayramlar dileğiyle. Her şeye gücü yeten Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Bayramlar.

Bu mübarek bayramda kalplerinizde barış gözlerinizde umut, etrafınızda sevgi olsun bayramınız mübarek olsun. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramının yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle... Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun. Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun. Komik bayram mesajları 2020: Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün! Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun! Umutlarımızın hep yaşıyor olması, hoşgörünün bizleri kucaklaması, sağlıklı gülücüklerin bizi adres edinmesi, devletimizin baki kalması, yokluk ve kıtlığın bizden uzak olması, ayrılıkçı terörün bitmesi, gelecek nesillerimize yaşanası bir ülke bırakmamız; dilek ve temennileri ile..., İslamın nurlu güneşi kalbinize dolsun, makamın cennet, cennette komşun Hz. Muhammed (S.A.V.) olsun, günlerin mutluluk, huzur, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun! Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramı’nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim. Bir Ramazan Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan diliyoruz. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara. resimli bayram mesajları Gönüller bir olsun Bu mübarek Ramazan ayında düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah'ın yolunda, hayırlara vesile olsun. Tüm müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Gülerek bitti mübarek Ramazan ayı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradanıma. Bu mübarek Ramazan Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..