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Ramazan bayramı namazı nasıl kılınacak? Bayram namazı kaç rekat?

12.05.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl tam kapanmanın gölgesinde geçen Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmış bulunuyoruz. Bayramdan önce sabah saatlerinde Müslümanlar, bayram namazını camide kılacak. Alınan tedbirlerle kılınan bayram namazının ardından sosyal mesafeli bir şekilde bayramlaşma tamamlanacak.

Ramazan bayramı namazı nasıl kılınacak? Bayram namazı kaç rekat?

2 rekat bayram namazı da imama uyularak kılınacak. Ramazan bayramında kılınan namaz, kurban bayramında da kılınıyor. Farz namazlardan olmayan bayram namazına, tekbir getirilerek başlanılıyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

  1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

  1. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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