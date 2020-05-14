Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak? (23-24-25-26 Mayıs tarihleri masada)

11 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan 16-17-18-19 Mayıs için sokağa çıkma kısıtlamasının ardından herkes "Ramazan Bayamı'nda sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

BAYRAMDA 4 GÜNLÜK KISITLAMA GÜNDEMDE

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında bayram için 4 günlük kısıtlama kararı alınması gündeme geldi.

Koronavirüsle mücadelenin seyrine göre Bilim Kurulu'ndan alınacak tavsiyeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması bekleniyor.



