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  4. Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak? (23-24-25-26 Mayıs tarihleri masada)

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak? (23-24-25-26 Mayıs tarihleri masada)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 08:28 | Son Güncelleme

19 Mayıs nedeniyle alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından "Ramazan Bayamı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?" sorusu AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi. Bilim Kurulu'ndan alınacak tavsiyeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması bekleniyor.

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak? (23-24-25-26 Mayıs tarihleri masada)

11 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan 16-17-18-19 Mayıs için sokağa çıkma kısıtlamasının ardından herkes "Ramazan Bayamı'nda sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

BAYRAMDA 4 GÜNLÜK KISITLAMA GÜNDEMDE

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında bayram için 4 günlük kısıtlama kararı alınması gündeme geldi.

Koronavirüsle mücadelenin seyrine göre Bilim Kurulu'ndan alınacak tavsiyeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması bekleniyor.


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