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  4. Ramazan Bayramı'nda bakkal ve marketler açık mı? Online sipariş saatleri değişiyor

Ramazan Bayramı'nda bakkal ve marketler açık mı? Online sipariş saatleri değişiyor

11.05.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 'tam kapanma' döneminde Ramazan Bayramı süresince bakkal, market, manav gibi işletmeler yine saat 10.00-17.00 arasında hizmet verecek. Yeme içme yerleri ile online yemek sipariş siteleri ise daha önceden açıklandığı gibi, perşembe gününden itibaren 24 saat yerine saat 01.00'e kadar servis yapabilecek.

Ramazan Bayramı'nda bakkal ve marketler açık mı? Online sipariş saatleri değişiyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi devam ediyor.

Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu dönemde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyor.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri için saat sınırlaması bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, arife günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.

BAKKAL VE MARKETLER AÇIK MI?

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

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Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

Söz konusu iş yerleri, aynı saatler arasında siparişlerini adreslere paket servis şeklinde de ulaştırabilecek.

ONLİNE SİPARİŞ SAATLERİ DEĞİŞİYOR

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.

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Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı koronavirüs (Covid-19) Bakkal

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