Ramazan Bayramı'nda bunlara dikkat edin! Sağlık problemlerine yol açabilir...

Özellikle şerbetli ve hamurlu tatlılar; glisemik indeksinin (kan şekerini yükseltme hızı) ve enerji yoğunluğunun yüksek olması, kan şekeri dengesi bozukluklarına yol açması, yağ depolanmasını artırması, mide yanması ve bağırsak sistemi bozuklukları gibi birçok olumsuz sağlık problemine neden olması nedeniyle risk oluşturabilir.

SÜTLÜ TATLILARI TÜKETİN

Şerbetli bayram tatlıları, Ramazan ayından sonra sağlığınız için risk oluşturabilir. Bu tatlılar kan şekerinde dengesizlik, ani acıkma atakları, sinirlilik, vücut ağırlığında artış, baş ağrısı, artan susama hissi gibi durumları meydana getirebilir. Sütlü tatlılar, şerbetli tatlılara göre daha düşük enerjiye sahiptir. Böylelikle porsiyona dikkat ettiğiniz takdirde kan şeker dengesizliklerine ve vücut ağırlığı artışına yol açmaz.

MİKTARINA DİKKAT EDİN

Misafirlikte ikram edilen tatlıların miktarını kontrol etmek için, önden servis edilen tadımlık lokum, çikolata, şeker gibi tatlıları yemeyip normal tatlınızı tüketebilirsiniz. Ayrıca tatlıların tamamını değil, yarısı tüketmeyi de deneyebilirsiniz.

MEYVELERİ TERCİH EDİN

Çoğu meyvede, diğer besinlere göre daha düşük enerji içeriği vardır. Meyve tüketimi kalp hastalıkları, inme ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalıklara karşı koruyucudur. Bu yüzden bayram tatlılarınızı şekerli, şerbetli tatlılardan ziyade meyvelerden yana kullanabilirsiniz. Ancak bu noktada da porsiyon kontrolüne dikkat etmek oldukça önemlidir.

TATLININ İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRİN

Bayram için vazgeçilmez bir favori tatlınız varsa, bu defa o tatlıyı yaparken malzemelerde biraz oynama yapabilirsiniz. Yani tatlının enerji içeriğini azaltabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse un olarak lif içeriği zengin tam buğday ya da çavdar unu kullanabilirsiniz. Bu şekilde tüketim sonrasında ani kan şekeri yükselmesinin önüne geçebilirsiniz. Öte yandan şeker miktarını azaltabilir ve yerine pekmez, bal, taze ve kuru meyve kullanabilirsiniz. Tatlı tüketiminin ardından diğer karbonhidrat kaynaklı besinlerin miktarını azaltabilirsiniz.

Birçok geleneksel bayram tatlısının içerisinde margarin, tereyağ gibi yağlar yer alır ve bu yağların kolesterol ve doymuş yağ asit miktarları yüksektir. Bu yağlar, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, obezite, kanser vb. hastalıklar olmak üzere çok sayıda hastalığa yol açar. Bu yüzden ikramlıklarınızı hazırlarken doymamış yağ asitleri, E vitamini ve flavonoid içerikleriyle olumlu sağlık etkileri bulunan badem, ceviz, fındık, kaju gibi yağlı tohumlar, ceviz yağı, avokado, zeytinyağı, hindistancevizi yağı gibi sağlıklı yağ çeşitlerinden yararlanabilirsiniz.

ÇİLEKLİ CHEESCAKE MALZEMELERİ

1 su bardağı ince öğütülmüş yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı hindistancevizi tozu

4 yemek kaşığı süt

Yarım paket %70 kakaolu bitter çikolata

Yarım çay bardağı çiğ fındık

1 yemek kaşığı bal

12 orta boy çilek

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı labne

ÇİLEKLİ CHEESCAKE TARİFİ

1 adet çilekli cheescake 118 kalori içerir. Bu tatlıyı hazırlamak için yulaf ezmesi, bal, kakao, çiğ fındık ve sütü rondodan geçirin. Ardından malzemeleri muffin kalıplarının tabanlarına eşit olarak paylaştırın. Buzdolabında dağılmayıncaya dek soğutun.

Bu esnada çilek, bal, labne ve hindistancevizi tozu rondodan geçirin. Buzdolabında soğuyan karışımın üzerine eşit olarak dağıtın. Benmari ile eritilen bitter çikolatayı eşit olarak tüm karışımın üzerine ekleyin. Buzdolabınızın dondurucu kısmında 30-45 dakika dondurun. Bayramda ziyarete gelen misafirlerinize kahvenin yanında ikram edebilirsiniz.

ELMA TATLISI TARİFİ

2 orta boy elma

1 su bardağı kaynamış su

3-4 tam ceviz içi

2 yemek kaşığı bal

Karanfil

Çubuk Tarçın

Toz tarçın

3 yemek kaşığı labne

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı pekmez

1 tatlı kaşığı hindistancevizi tozu

ELMA TATLISI MALZEMELERİ

1 adet elma tatlısı 209 kaloridir. Bu tatlıyı hazırlamak için elmaları soyun ve ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkarın ve tencereye dizin. Ardından 1 su bardağı kaynamış su içerisine bal ve pekmez karışımını ekleyin. Bu karışım elmaların üzerine eşit bir şekilde gezdirin. Tarçın ve karanfil ilave ederek tencerenin kapağını kapatın ve suyu çekene dek pişirin, ardından soğumaya bırakın. Servis öncesinde labne, bal, hindistancevizi tozu ve toz tarçını karıştırın ve eşit olarak elmaların orta kısmına dağıtın. Cevizler sıcak tavada 2-3 dakika kadar kavrulduktan sonra küçük parçalara bölün ve elmaların üzerine serpin.

TATLILAR VE KALORİLERİ

Tavukgöğsü tatlısı (1 orta boy-210 g): 165 kcal

Çilekli cheescake (1 adet): 118 kcal

Revani (1 orta dilim-100 g): 348 kcal

Supangle (1 kase): 184 kcal

Baklava (1 adet/ 40 g) : 165 kcal

Sütlaç (1 kase): 300 kcal

Şekerpare (1 adet / 50 g): 148 kcal

Elma tatlısı (1 adet): 209 kcal

Tulumba tatlısı (1 adet /30 g): 95 kcal

Kadayıf (1 dilim/140-160 g): 420-480 kcal



