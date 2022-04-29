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Ramazan Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak? ‘Çok güzel haberler veremeyeceğiz!’

29.04.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala herkes bayram tatilinde hava durumunun nasıl olacağını merak etmeye başladı. Peki bayramda hava nasıl olacak. Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilerine göre bayramdaki hava durumu verilerini paylaşan Prof. Dr. Orhan Şen ‘tatile gideceklere çok güzel haberler veremeyeceğiz’ diyerek yağış beklendiğini duyurdu. İşte son dakika bayram tatili hava durumu ile ilgili gelen detaylar…

Ramazan Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak? ‘Çok güzel haberler veremeyeceğiz!’

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ramazan Bayramı’nda hava durumu ile ilgili son dakika gelen bilgileri paylaştı. Bayram tatilinde deniz ve güneşlenme amacıyla tatile çıkacaklara güzel haberler veremeyeceklerini belirten Prof. Dr. Şen gün gün hava durumu bilgilerini açıkladı.

‘BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?’

İşte Prof. Dr. Orhan Şen’in sosyal medya hesabı üzerinden hava durumu ile ilgili yaptığı o açıklama:

“Cumartesi den başlayan bayram tatilinde deniz ve güneşlenme amaçlı tatile gideceklere çok güzel haberler veremeyeceğiz. Tatilin birinci ve ikinci günü olan cumartesi, pazar günleri Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyısı dışındaki bölgeler yağışlı olacak.

Bayramın birinci ve ikinci günü olan Pazartesi ve Salı günleri ise; Marmara, Ege, Akdeniz; yağmurlu, Bodrum, Marmaris, Çeşme, Fethiye, Antalya, Kuşadası ilçelerinde de yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar bugüne göre 5-6 derece birden düşecek. Bayramın üçüncü tatilin ise beşinci günü olan Çarşamba günü ise, yağmur öğleden sonra batıdan doğuya kayıyor. Akdeniz’in doğusu ve Anadolu yağmurlu.

Haftaya Perşembe’den sonra Ege ve Akdeniz’de hava ısınmaya başlıyor.

Bu hafta sonu Cumartesi gece ve Pazar günü ise Güney Doğu Anadolu’da yağışlar kuvvetli sel riski var.”

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniyor

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VAR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, iç ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğulu, doğu kesimlerde öğle saatlerinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

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Ramazan Bayramı hava durumu meteoroloji
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