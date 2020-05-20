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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 18:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlü'ğünün yayınladığı tahminlere göre, bayramda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması ve 10-15 derece düşmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda Düzce’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Perşembe gününden itibaren etkisini yitirecek olan sıcaklıkların, bayram süresince 10-15 derece azalmasının beklediğini de açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yurdun geçen hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldığı hatırlatıldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 ila 13 derece üzerinde seyrettiği ve uzun yıllar sonra Mayıs ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırıldığı belirtilerek, "Sıcaklık rekoru kıran illerimiz ve ölçülen sıcaklıklar Eskişehir’de 35.3, Konya 35.0, Muğla 39.4, Manisa 40.6, Aydın 42.6, Denizli 39.1, Uşak 34.5, Afyonkarahisar 33.9, Isparta ve Burdur 35.4 ve Antalya’da 43.0 olarak kaydedilmiştir" denildi.

SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesinin beklendiğinin belirtildiği açıklamada, “21 Mayıs 2020 Perşembe günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının yurdumuzun kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede (10-15 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklendiği bildirilerek, “Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, rüzgarın ise yarın İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, Cuma günü ise İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

(İHA)

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