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Ramazan Bayramı'nda kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri açık mı? 2, 3, 4 Mayıs kuaförler ve berberler çalışıyor mu?

02.05.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda kuaförler, berberler ve güzellik merkezlerinin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs - 4 Mayıs 2022 tarihinde idrak edilecek. Bayram öncesi kuaföre ya da berbere gidemeyen vatandaşlar, bayram sabahında kuaför veya berberlerin açık olup olmadığını sorguluyor. İşte Ramazan Bayramı'nda kuaför ve berberlerin çalışma saatleri!

Ramazan Bayramı'nda kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri açık mı? 2, 3, 4 Mayıs kuaförler ve berberler çalışıyor mu?

Bayramda kuaför ve berberler açık mı sorusu gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda kuaför, berber ya da güzellik merkezine gidecek vatandaşlar çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 2, 3, 4 Mayıs 2022 kuaför ve berberler açık mı sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAYRAMDA BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

Bazı berberler ve kuaförler Ramazan Bayramı' nın resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Ancak bazı kuaförler ve berberler 2-3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olacak. Dolayısıyla Ramazan Bayramı olan 2 Mayıs'tan 4 Mayıs'a kadar bankalar hizmet vermeyecek. Bir sonraki iş günü 5 Mayıs'ta olacak.

2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Ancak havale mobil uygulamalar ve ATM’ler aracılığıyla yapılabilecek. Aynı şekilde bankanızın FAST anlaşması varsa EFT de yapabilirsiniz.

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

Bayramda noterler kapalı olacak. 2 Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs tarihleri arasında noterde işlemi olanlar işlerini 5 Mayıs Perşembe günü halledecek.

BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

Noterler Birliği'nin internet sitesinde 2, 3, 4 Mayıs tarihlerine ait nöbetçi noter bulunmuyor. Yani bayram boyunca nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak. Ayrıca 1 Mayıs Pazar arefe günü de noterler ve nöbetçi noterler kapalı olacak.

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