Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Canova'nın açıklamaları;

RAMAZAN AYI İÇİNDE AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GELEBİLİR Mİ?

Ramazan ayı başladıktan sonra, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çok kalabalık olmaya başladı. Sadece gündüz değil, iftarla sahur arası da çok ciddi bir hareketlilik var. Edindiğim bilgilere göre bu konu AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi. Akşam belli bir saatten sonra sokağa çıkma kısıtlaması olur mu diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanı şu an böyle bir düşüncemiz yok ifadesini kullandı ama bu durumun değerlendirebileceğini söyledi. Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı, Ramazan ayında yeni tedbirler gelebilir mi sorusunun yanıtı için önemli olacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLUR MU?

Haber kaynakları henüz erken olduğunu söylüyor. 4 haftalık bir süre var ve kararlar veriler doğrultusunda haftalık alınıyor. Genel eğilim şu; Ankara'nın duruşu bayram dahil sıkı tedbirlerin sürmesi yönünde... Adımların bayramdan sonra yapılması istikametinde yapılması gibi bir planlama var.