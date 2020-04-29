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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova koronavirüsle mücadele kapsamında alınabilecek önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan ayı içinde özellikle iftardan sahura kadar olan vakitte ciddi hareketlilik olduğunu söyleyen Canova, "Akşam belli bir saatten sonra sokağa çıkma kısıtlaması olur mu diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulduğunu öğrendim" dedi. Canova ayrıca Ramazan Bayramı'nın ilk gününden başlayacak 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasının gelebileceğini ifade etti.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Canova'nın açıklamaları;

RAMAZAN AYI İÇİNDE AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GELEBİLİR Mİ?

Ramazan ayı başladıktan sonra, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çok kalabalık olmaya başladı. Sadece gündüz değil, iftarla sahur arası da çok ciddi bir hareketlilik var. Edindiğim bilgilere göre bu konu AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi. Akşam belli bir saatten sonra sokağa çıkma kısıtlaması olur mu diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanı şu an böyle bir düşüncemiz yok ifadesini kullandı ama bu durumun değerlendirebileceğini söyledi. Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı, Ramazan ayında yeni tedbirler gelebilir mi sorusunun yanıtı için önemli olacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLUR MU?

Haber kaynakları henüz erken olduğunu söylüyor. 4 haftalık bir süre var ve kararlar veriler doğrultusunda haftalık alınıyor. Genel eğilim şu; Ankara'nın duruşu bayram dahil sıkı tedbirlerin sürmesi yönünde... Adımların bayramdan sonra yapılması istikametinde yapılması gibi bir planlama var.

ŞEHİRLERARASI SEYEHAT YASAĞI BAYRAMDA DEVAM EDECEK Mİ?

Şehirlerarası seyehatlerin bayramda da kısıtlanacağını, bu yasağın bayramda da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. 'Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması gelir mi?' diye soracak olursak, bu çok büyük bir olasılık ama henüz net bir karar yok. Bayramın birinci gününden başlayarak 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması olabilir. Bu haftaki Kabine Toplantısı'nında da gündeme gelecek ama 18 Mayıs Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda bu kararın çıkmasını bekliyoruz. Net karar için 18 Mayıs'ı bekleyeceğiz.

65 YAŞ ÜSTÜNE ESNEME OLACAK MI?

Genel kanaat 15 Mayıs'ı görmek yönünde, 65 yaş üstündeki vatandaşların biraz daha sabretmesi gerekecek.

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