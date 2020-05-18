Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Seyahat kısıtlaması ne zaman, hangi tarihte kaldırılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün 8. kez dijital olarak toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda ana gündem maddesinin koronavirüsle mücadele olacağı öğrenilirken kritik toplantıda önemli kararların da alması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ OLUMLU ETKİLERİ GÖRÜLDÜ

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte bir takım önlemler hızla uygulamaya geçerken alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararlarının olumlu sonuçlar verdiği görüldü. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre 17 Mayıs'ta 1.368 yeni vaka görülürken 44 kişi hayatını kaybetti.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Son olarak 19 Mayıs nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, yaklaşan 'Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusunun cevabı merak ediliyor.

23-23-25 VE 26 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI MI UYGULANACAK?

Kritik kabine toplantısında Ramazan Bayramı için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gündemde olacağı belirtilirken 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinin de netleştiği öğrenildi.