Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelir mi? 2021 Ramazan Bayramı'nda kaç gün yasak olacak?

Ramazan Bayramı'na az bir zaman kalmışken vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelir mi? Bayramda kaç gün yasak olacak?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİR Mİ? BAYRAMDA KAÇ GÜN YASAK OLACAK?

Bu sene 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz belli olmadı. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın sonrasında vaka sayılarında iyileşme olmaması durumunda çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir."

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

İslam alemi için büyük önem teşkil eden mübarek Ramazan ayı 13 Nisan'da başlamıştı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

