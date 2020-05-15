Sokağa çıkma yasakları koronavirüse karşı verilen savaşın artık alışılmış bir parçası oldu. Artık sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusundan çok sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak sorusunun cevabı araştırılıyor. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilince doğal olarak hafta sonu ile kesişen Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak merak ediliyor.
2020’de Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs günlerine yani Bayramın son 2 günü pazartesi ve salı günlerine denk geliyor. Böyle olunca hafta sonu ile kesişen Ramazan Bayramı’nda 23-24-25-26 Mayıs günlerini kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine büyük bir ihtimal olarak bakılıyor.