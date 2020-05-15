Sokağa çıkma yasakları koronavirüse karşı verilen savaşın artık alışılmış bir parçası oldu. Artık sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusundan çok sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak sorusunun cevabı araştırılıyor. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilince doğal olarak hafta sonu ile kesişen Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak merak ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK?

2020’de Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs günlerine yani Bayramın son 2 günü pazartesi ve salı günlerine denk geliyor. Böyle olunca hafta sonu ile kesişen Ramazan Bayramı’nda 23-24-25-26 Mayıs günlerini kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine büyük bir ihtimal olarak bakılıyor.

