Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet takvimi

2021’in ilk sahuru 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece gerçekleşecek. Müslümanlar son iftarını ise 12 Mayıs günü yapacak. Ramazan Bayramı 13 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının son günü olacak. 13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olarak kutlanacak.

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında, 12 Nisan’da ilk teravih namazı kılınacak. Ramazan ayının il günü olan 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece Müslümanlar ilk sahurunu yapacak ve 13 Nisan günü 2021 yılının ilk orucu açılacak. Ramazan ayının bitişi ise 12 Mayıs tarihinde olacak. Yılın son iftarı ise 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

2021 AREFE GÜNÜ

Yayınlanan dini takvime göre 12 Mayıs Çarşamba (arefe günü) akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.



