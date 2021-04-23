Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı hangi gün?

Ramazan ayı bu sene, 12 Mayıs tarihinde son buluyor. Müslümanlar 12 Mayıs tarihinde son oruçlarını tutmuş oluyor. Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs tarihinde başlıyor. 3 gün sürecek olan bayram için, heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Büyüklerin ziyaret edildiği ve toplu aile ortamlarının oluştuğu Ramazan Bayramı’nda, bu sene koronavirüs için alınacak önlemler de merak ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. 13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs günü son bulacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan Ramazan Bayramı, Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYI İÇİN YENİ TEDBİR KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde;