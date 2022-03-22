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  4. Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Oruç ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan-i şerif ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün?

Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Oruç ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan-i şerif ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün?

22.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tarihi, 11 ayın sultanı Ramazan yaklaşırken merak edilen konular arasında yer alıyor. Tüm İslam alemi bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. Bu mübarek aydan sonra da Ramazan Bayramı idrak edilecek. Ramazan Bayramının ne zaman kutlanacağı vatandaşlar tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Ramazan bayramı tarihleri ve Ramazan Bayramının kaç gün olacağına dair detaylar!

Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Oruç ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan-i şerif ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün?

11 ayın sultanı Ramazan giderek yaklaşıyor. Huzur ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü tüm Müslümanlar tarafından ifa edilecek. İslam alemi Ramazan-ı Şerif'in yaklaşmasından dolayı ayrı bir mutluluk yaşıyor. Bereket ve bol rızıklı geçeceğine inanılan bu aydan sonra Ramazan Bayramı da idrak edilecek. Milyonlarca insanın sorduğu Ramazan Bayramı tarihlerini haberimizde sizler için yer verdik...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. 2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek. Bayram sonrası perşembe ve cuma günlerinin tatil olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RAMAZAN NEDİR?

Ramazan, Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre ise Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanların oruç tutmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan ay olarak tanımlanıyor. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Ramazan ayından sonra ise bayram gelmektedir. Ramazan Bayramı veya diğer adıyla Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan ramazanın ardından üç gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, ramazan ayının son günü de arife denilmektedir.

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Ramazan Bayramı Ramazan
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