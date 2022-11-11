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Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte ilk oruç ve sahur tarihi

11.11.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı ile ilk oruç ve sahur tarihi, 2023 yılının yaklaşmasıyla beraber ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Öte yandan resmi tatil günlerine göre aylar öncesinden tatil planı yapan bir çok vatandaş da Ramazan Bayramı'nda gerçekleşecek olan dini bayram tatili araştırmalarına hız verdi. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte ilk oruç ve sahur tarihi...

Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte ilk oruç ve sahur tarihi

2023 Kurban Bayramı, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi pek çok resmi tatil günleri gibi Ramazan Bayramı tarihleri de sıklıkla sorgulanıyor. Ramazan Bayramı 2023 yılında nisan ayına denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Ramazan başlangıcı ve Ramazan bitiş tarihlerini merak ediyorlar. İşte 2023 Ramazan ayı takvimi...

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor.

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu doğrultuda Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran gününe denk geliyor. Toplamda 4,5 gün süren Kurban Bayramı, 2023 yılında; 27 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.

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2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün


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