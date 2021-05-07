Ramazan Bayramı ne zaman? Arefe günü ayın kaçında?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaştık. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek. Diyanet takvimine göre 2021 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021'de kutlanacak. İşte, detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan bayramı 2021 yılında 13 Mayıs Perşembe günü itibari ile başlıyor. Resmi tatil olan bayram 15 Mayıs Cumartesi sonlanacak. 12 Mayıs Çarşamba günü ise Arefe.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kamuda çalışanları Ramazan Bayramı öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu karar kapsamında kamuda Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak.

Öte yandan, 26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre, Ramazan Bayramı'nda koranavirüs tedbirleri tam kapanma uygulanacak. Buna göre; vatandaşlar bu yıl bayramı evlerinde geçirecek.

