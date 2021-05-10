Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? Bayram hangi gün başlayacak ve kaç gün sürecek?

12 Mayıs itibarıyla Ramazan bitecek, ardından bayram gelecek. Bayram namazı ile birlikte başlayan Ramazan bayramı, idrak edilecek. Daha önce alınan karar kapsamında bayramda bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının son orucu bu sene 12 Mayıs'ta açılacak iftarın arkasından tamamlanacak. Arkasından da 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

2021 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayarak, 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla geçireceğimiz bayramda kutlamalar telefonlarla yapılacak.

2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

