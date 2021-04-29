Ramazan bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı?

n bir ayın sultanının sona erdiği ve hem İslamiyet hem de Türk kültürü açısından büyük bir önem taşıyan Ramazan bayramı için geri sayım başladı. 2021 Ramazan Bayramı aynı zamanda bilindiği üzere ülkemizde resmi tatil oluyor. Hem eğitim hem de işyerleri belirli tarihler aralığında hizmetlerine ara veriyor. Hal böyleyken özellikle de çalışan kesim bayram tatilinin kaç gün olacağı konusunda detayları şimdiden merak ediyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayına denk geliyor.

13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs günü son bulacak.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA?

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanacak Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2021 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda 3 gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİL Mİ? 2021 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram öncesi planlarını hazırlayacak olanlar Ramazan Bayramı tatili ile ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri de bayram tatili ile birleştirilse tatil süresi 9 güne çıkabilir.