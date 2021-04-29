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Ramazan bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı?

29.04.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile 2021 Ramazan Bayramı başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurmuştu. Şeker bayramı olarak da bilinen bu tarihte bir ay boyunca farz kılınan orucun da sona erdiğini temsil etmektedir. Peki, Ramazan bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı? İşte ramazan bayramı hakkında detaylar...

Ramazan bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı?

n bir ayın sultanının sona erdiği ve hem İslamiyet hem de Türk kültürü açısından büyük bir önem taşıyan Ramazan bayramı için geri sayım başladı. 2021 Ramazan Bayramı aynı zamanda bilindiği üzere ülkemizde resmi tatil oluyor. Hem eğitim hem de işyerleri belirli tarihler aralığında hizmetlerine ara veriyor. Hal böyleyken özellikle de çalışan kesim bayram tatilinin kaç gün olacağı konusunda detayları şimdiden merak ediyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayına denk geliyor.

13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs günü son bulacak.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA?

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanacak Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2021 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda 3 gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİL Mİ? 2021 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram öncesi planlarını hazırlayacak olanlar Ramazan Bayramı tatili ile ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri de bayram tatili ile birleştirilse tatil süresi 9 güne çıkabilir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.


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