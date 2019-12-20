Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı

"Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusunun yanıtı merak edilen konuların başında geliyor. 2020'ye az bir süre kala herkes "Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusunun yanıtı arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinden Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin tarihlerini açıkladı. Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı haberimizde...
Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.
Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.
Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.
Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.
30 Temmuz 2020 Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos 2020 Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos 2020 Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı 4.gün
2020 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.
19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar Pazartesi ve Salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.
15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.
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