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Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:32 | Son Güncelleme

2020 yılına az bir süre kala herkes 2020 tatillerini araştırmaya başladı. Özellikle uzun tatil aralıkları nedeniyle Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin ne zaman olacağı merak edilen soruların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi sitesinden Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin tarihlerini açıkladı. Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı haberimizde...

Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı

"Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusunun yanıtı merak edilen konuların başında geliyor. 2020'ye az bir süre kala herkes "Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusunun yanıtı arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinden Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin tarihlerini açıkladı. Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz 2020 Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos 2020 Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos 2020 Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı 4.gün

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YENİ YIL TATİLİ

2020 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar Pazartesi ve Salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.

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