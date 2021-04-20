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Ramazan bayramı ne zaman hangi gün?

20.04.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Ramazan Bayramı'nın hangi gün olduğu araştırılıyor. Müslüman alemi 13 Nisan itibari ile oruç tutmaya başladı. Bir ay boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Ramazan bayramı ne zaman hangi gün?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı sürüyor. Mayıs ayının ikinci haftası sonlanacak olan Ramazan ayının ardından bayramın hangi gün olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde 2021 Ramazan Bayramı tarihleri duyuruldu. İşte, detaylar...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLADI?

Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç ise 13 Nisan günü tutuldu.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
DİYANET DİNİ TAKVİMİ

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