Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor. 2021 yılında Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi günü başlıyor, Kurban Bayramı tatili ise 9 gün görünüyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda üç gün sürecek.
Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak.
Pazartesi salı ve çarşamba günleri de bayram tatili ile birleştirilse tatil süresi 9 güne çıkabilir, konu ile ilgili nihai kararın önümüzdeki Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.
RESMİ TATİLLER
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021 Cuma
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2021 Çarşamba
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü: 1 Mayıs 2021 Cumartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2021 Perşembe
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2021 Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2021 Perşembe - 29 Ekim 2021 Cuma, 1.5 gün tatil.
DİNİ GÜNLER
Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.
Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar
Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi
Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma
Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar