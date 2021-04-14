Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi...

Sağlık ve şükür ayı olarak bilinen Ramazan ayı 13 Nisan itibariyle idrak etti. Milyonlarca müslümanın oruç ibadetini gerçekleştirdiği bu önemli ayda Ramazan Bayramı ne zaman sorusu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN? RAMAZAN BAYRAMI 2021 TARİHİ

13 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacak.

Ramazan ayında önemli günler şu şekilde:

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

