Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi...

Sağlık ve şükür ayı olarak bilinen Ramazan ayı 13 Nisan itibariyle idrak etti. Milyonlarca müslümanın oruç ibadetini gerçekleştirdiği bu önemli ayda Ramazan Bayramı ne zaman sorusu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün?
13 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacak.
Ramazan ayında önemli günler şu şekilde:
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma