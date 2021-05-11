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Ramazan Bayramı öncesi Arefe Günü oruç tutmak sevap mıdır? Diyanet açıkladı...

11.05.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi açısından oldukça önemli olan Ramazan ayının son günü yaklaşmış durumda. Arefe Günü için hazırlıklara başlandı. Ramazan'da oruçlarını tutup, hatimlerini yapan müminler, Arefe Günü oruç tutulur mu sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Peki Arefe Günü oruç tutuluyor mu? Arefe Günü oruç tutmak sevap mıdır? İşte Arefe Günü ve bayramda oruç tutmak hakkında Diyanet'in açıklamaları...

Ramazan Bayramı öncesi Arefe Günü oruç tutmak sevap mıdır? Diyanet açıkladı...

Ramazan ayının son gününün gelmesiyle beraber Arefe Günü için hazırlıklar da başladı. Ramazan ayını ibadetle geçiren müminler Arefe Günü oruç tutulur mu sorusunu araştırmaya başladı. Peki Arefe Günü oruç tutuluyor mu?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK SEVAP MIDIR?

Arefe Günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında bulunmaktadır. Kurban Bayramı'nın Arefe Gününde oruç tutup tutmama konusu tartışmalı bir konu olarak bilinirken, Ramazan ayının son günü yani Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan Arefe Günü'nde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

Arefe Günü, bayramın müjdecisi olarak bilinmektedir. Peygamber Efendimiz, “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) şeklinde buyurmuştur.

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet’in konuyla ilgili yaptığı açıklaması şu şekildedir: "Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.

Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelmektedir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber, teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49)."

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