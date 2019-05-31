Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran'a kadar Twitter'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi öğrenci, bisikletle ödüllendirilecek.

İçişleri Bakanlığınca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için gerekli trafik tedbirleri, tatilin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde 11 gün olarak planlandı. Bu kapsamda söz konusu trafik tedbirleri, bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.

GÜNLÜK 17 BİN PERSONEL YOLLARDA



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, trafik denetimleri hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Her bayramda olduğu bu bayramda da artan trafik nedeniyle üst düzey tedbirler planlandığını belirten Saraç, "Trafik güvenliğini sağlamak adına günde 9 bin ekibimiz, 17 bin personelimiz karayolları üzerinde bulunacak." dedi.

Saraç, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer üst düzey Bakanlık yetkililerinin trafik tedbirlerini denetlemek ve gözlemlemek üzere karayollarında olacaklarını söyledi.

HER 10 KİLOMETREYE BİR TRAFİK EKİBİ



Trafik denetimlerinde havadan helikopter ve dronelardan da faydalanılacağını aktaran Saraç, "Kazaların yoğun olduğu kesimlerde her 10 kilometrede bir ekip görevlendireceğiz. Burada amacımız trafiği daha güvenli hale getirmek, sürücülerle daha yakından temas kurabilmek. Bayram süresince bilgilendirme faaliyetlerimiz de devam edecek." diye konuştu.

Trafik güvenliğinde farkındalığı artırmak amacıyla "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" adında yeni bir kampanya başlatıldığını ifade eden Saraç, "Biz geçen kampanyalarda şunu gördük. Çocuklarımız, trafik güvenliğinde kendilerini gösterdiğinde sürücülerimiz daha dikkatli oluyorlar, polislerimizin yanında denetim personeli gibi görev alıyorlar. Burada çocuklarımıza karne dağıtacağız. Çocuklar, sürücülerin yapmış olduğu kural ihlallerini bu karnelerde işaretleyip bize gönderecekler. Bu şekilde trafikte dikkat ve algı daha üst düzeye çıkartılacak." ifadelerini kullandı.