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Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 22:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında bütün çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.

Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran Pazartesi 13.00'te başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceği hatırlatılan idari izin yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.

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