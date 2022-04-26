RAMAZAN BAYRAMI tatili için açıklama geldi mi? 2022 Bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün mü? Kabine Toplantısı kararları neler?

Ramazan Bayramı tatili için açıklama geldi mi? Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Tatil 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Normalde 3 gün olan tatilin, Perşembe ve Cuma günleri ile birleştirilmesi haline 9 güne çıkacağı biliniyor. Milyonlarca vatandaşın beklentisi bu yönde oldu. Peki Ramazan Bayramı tatili için açıklama geldi mi? 2022 Bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün mü? Kabine Toplantısı kararları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmedi.

Buna göre; Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olmasını isteyen çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapıyor.

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Cumartesiden başlayan tatil, bayram günlerini de içine alarak Çarşamba günü sonlandığı takdirde 5 gün sürecekti. Önceki yıllarda olduğu gibi Çarşamba gününün ardından hafta sonu ile birleşme kararı alınması ve Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkması bekleniyordu.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklamada bulunmadı.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Toplatıda iç ve dış politikaların yanı sıra çeşitli gündem maddeleri de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ''Engeli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz de var. Ramazan bayramı günlerine denk gelen 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek ödeyeceğimizin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. '' ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çiftçilerimize yeni bir müjdemiz daha var. Son 16 yılda 15 bin 636 projeye 4,1 milyar hibe desteği verdik. Ayrıca 262 bin çiftçimizin makine ekipman alım projesine hibe desteğinde bulunduk. Bu progrma kapsamında makine ekipman alımı için 32 bin 500 çiftçimize toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız.

Ülkemizin en büyük mesafe katettiği alanlardan biri de havacılık sektörüdür. Türkiye'nin dört bir yanında havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık.

Bir diğer müjdemizde ülkemizde uzay yarışında bir adım daha öteye taşıyacak IMECE uydumuzun tarihiyle ilgili. IMECE gözlem uydumuzun uzay yolculuğu 15 Ocak 2023'te bşalayacak."



