HABER

Ramazan Bayramı tatilinde kaza bilançosu: 106 ölü, 775 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 23:17 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 106'YA, YARALI SAYISI İSE 775'E YÜKSELDİ Ramazan Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve uyarılara rağmen, yurdun dört bir yanında ölümler ve yaralanmalarla sonuçlanan yüzlerce kaza meydana geldi.

ÖLÜ SAYISI 106'YA, YARALI SAYISI İSE 775'E YÜKSELDİ
Ramazan Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve uyarılara rağmen, yurdun dört bir yanında ölümler ve yaralanmalarla sonuçlanan yüzlerce kaza meydana geldi. Arife günü olan 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.15'e kadar toplam 230 kaza oldu. Kazalarda, 106 kişi öldü, 775 kişi de yaralandı.
Tatilin son günü olan Pazar günü saat 23.15'e kadar ise 29 kaza oldu. Şanlıurfa, Kocaeli, Manisa, Ankara, Bolu, Burdur, Yozgat, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Muğla, Diyarbakır, Konya, Erzurum, Adıyaman, Balıkesir, Kastamonu, Uşak, Malatya, Düzce, Tokat ve Adana'da meydana gelen kazalarda 15 kişi öldü, 105 kişi de yaralandı.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Adana'da zincirleme kaza: En az 20 yaralıAdana'da zincirleme kaza: En az 20 yaralı
Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 6 yaralıAdıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Boşanacakları konuşulurken...

Boşanacakları konuşulurken...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.