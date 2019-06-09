Ramazan Bayramı tatilinde kaza bilançosu: 106 ölü, 775 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 106'YA, YARALI SAYISI İSE 775'E YÜKSELDİ

Ramazan Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve uyarılara rağmen, yurdun dört bir yanında ölümler ve yaralanmalarla sonuçlanan yüzlerce kaza meydana geldi. Arife günü olan 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.15'e kadar toplam 230 kaza oldu. Kazalarda, 106 kişi öldü, 775 kişi de yaralandı.

Tatilin son günü olan Pazar günü saat 23.15'e kadar ise 29 kaza oldu. Şanlıurfa, Kocaeli, Manisa, Ankara, Bolu, Burdur, Yozgat, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Muğla, Diyarbakır, Konya, Erzurum, Adıyaman, Balıkesir, Kastamonu, Uşak, Malatya, Düzce, Tokat ve Adana'da meydana gelen kazalarda 15 kişi öldü, 105 kişi de yaralandı.

