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Ramazan Bayramı ve arefe günü otobüsler ücretsiz mi? Bayramda otobüsler kaç gün ücretsiz olacak? Arefe günü otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi?

28.04.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Şehir içinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, arefe günü ve bayramda otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. 2 Mayıs tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonu ile birleşiyor. Bayramda ve arefe günü sevdikleri ile görüşmek, bayramlaşmak isteyenler, otobüs, metro, metrobüs ve vapurların ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini sorguluyor. İşte İETT otobüsleri, metrobüs, metro ücretsiz mi olacak sorusunun yanıtı!

Ramazan Bayramı ve arefe günü otobüsler ücretsiz mi? Bayramda otobüsler kaç gün ücretsiz olacak? Arefe günü otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı ve arefe günü toplu taşıma araçları ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ve Kurban bayramı boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verilmiştir. 2022 Ramazan bayramında da toplu taşıma araçları ve köprü geçişleri ile ilgili Resmi Gazete'de karar yayınlandı. İşte Ramazan Bayramı'nda İETT otobüsleri, metrobüs, vapur, metro ücretsiz mi olacak sorusunun detayları...

RAMAZAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması ile ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek. (DHA)

RAMAZAN BAYRAMI VE AREFE GÜNÜ İETT, METRO, METROBÜS, VAPUR, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

2022 yılında henüz otobüslerin ücretsiz olacağına dair resmi bir açıklama gelmese de geçtiğimiz bayramlara bakıldığında bu Ramazan Bayramı'nda da toplu taşıma araçlarının bedava olacağı öngörülüyor. Öte yandan konuya ilişkin yetkililerden bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Ramazan Bayramı
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