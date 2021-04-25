HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ramazan Bayramına kaç gün var? 2021 yılı bayram tarihleri

Ramazan Bayramına kaç gün var? 2021 yılı bayram tarihleri

25.04.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı 2021 senesinde de 3 gün olarak milyonlarca müslüman tarafından kutlanacak. Bu sene de koronavirüs tedbirleri altında geçecek olan bayram öncesi ramazan bayramının tarihine ilişkin detaylar araştırılmaya devam ediyor. Peki, ramazan bayramına kaç gün var? İşte, 2021 yılı bayram tarihleri!

Ramazan Bayramına kaç gün var? 2021 yılı bayram tarihleri

Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor. 2021 yılında Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi günü başlıyor, Kurban Bayramı tatili ise 9 gün görünüyor.

RAMAZAN BAYRAMINA KAÇ GÜN VAR?

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda üç gün sürecek.

Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak.

Pazartesi salı ve çarşamba günleri de bayram tatili ile birleştirilse tatil süresi 9 güne çıkabilir, konu ile ilgili nihai kararın önümüzdeki Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

2021 YILI BAYRAM TATİLLERİ

RESMİ TATİLLER

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021 Cuma

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2021 Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü: 1 Mayıs 2021 Cumartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2021 Perşembe

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2021 Perşembe - 29 Ekim 2021 Cuma, 1.5 gün tatil.

DİNİ GÜNLER

Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce kameraya sonra polise yakalandılarÖnce kameraya sonra polise yakalandılar
Anneler Günü ne zaman?Anneler Günü ne zaman?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Kullanan yandı! O kelime hakaret sayıldı

Kullanan yandı! O kelime hakaret sayıldı

Thodex'in sahibi yakın koruma tutmuş

Thodex'in sahibi yakın koruma tutmuş

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Ermenistan bayrağı paylaşıp teşekkür etti! Tepki yağdı

Ermenistan bayrağı paylaşıp teşekkür etti! Tepki yağdı

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Gözler kabineye çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

Gözler kabineye çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.