Ramazan Bayramı’nın İlk Gününde Sokaklar Boş

Türkiye, bir Ramazan Bayramı’nı daha Corona virüsü salgınına karşı uygulanan kısıtlamalar altında kutluyor. Tam kapanma adı verilen 17 günlük kısıtlamalar çerçevesinde muafiyet kapsamı dışındaki vatandaşlar, bayramı evlerinde geçiriyor. İzmir’in en işlek bölgelerinden olan Alsancak’taki Kıbrıs Şehirleri Caddesi, bayramın ilk gününde adeta boşaldı. İsteyen vatandaşlar, bayram namazını camilerde kıldı. Ancak birçok vatandaş, cami içine girmek yerine, getirdikleri seccadelerle, namazı cami bahçesinde kılmayı tercih etti. Şehit yakınları da her bayram olduğu gibi Kadifekale Hava Şehitliği'nde kaybettikleri yakınları için dualar okudu. Ancak kent genelinde araç ve insan hareketliliği her zamankinden daha azdı. “Sevdiklerinle bir araya gelemiyorsun” Alınan tedbirler çerçevesinde ekmek fırını, tatlıcı, kuruyemişçi, kasap, manav, bakkal ve marketler bayram boyuna 10.00 ila 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Restoran, kafeterya gibi yeme-içme yerleri de 24 saat paket servis hizmetine bayram sonuna kadar devam edecek. Ancak muafiyet kapsamında olan işyerlerinin de önemli bir kısmını kepengi kapalı. Vatandaşlar yalnızca en yakın işletmelerden temel ihtiyaçlarını almak için evlerinden çıkabiliyor.

Tekel bayii Ali Çetinkaya kapanmalar nedeniyle bayramın kötü geçtiğini söyledi: “Gereken önlemlerin zamanında alınmamış olması, sürecin bu kadar uzamasına neden oldu. Dolayısıyla bayram, hak getire. Sevdiklerinle bir araya gelemiyorsun. Onu geçtik, işyerinde çark dönsün istiyoruz. O da dönmüyor. İnsan umudunu kaybediyor. Boşa kürek çektiğimizi düşünüyoruz. Yapılması gerekenler sağlıklı ve çabuk bir şekilde yapılırsa en azından Kurban Bayramı’nı kurtarırız.” “Yakınlarımızla telefonla bayramlaşabildik” Bayramda çalışan taksi şoförlerinden Erdinç Erkenci ise “Bu bayram hastalıktan dolayı buruk geçti. İnşallah iyi günler gelecek yakında. Yasak olduğu için yakınlarımızla telefonla bayramlaşabildik. Ufak tefek iş oluyor ama işler zayıf. İnşallah etraf açılırsa, bayramdan sonra bayram ziyaretlerimizi yapacağız” dedi. Özbekistan vatandaşı olan ve beş yıldır Türkiye’de yaşlı bakıcılığı yapan Zehra Kobiliye de muafiyet kapsamında baktığı kişiye hava aldırmak için dışarıda olanlardan. Kobiliye, memleketindeki yakınlarıyla internet üzerinden bayramlaşabildiğini söyledi. Pandemi nedeniyle bu bayramda misafirlik olmadığını belirten Kobiliye, “İnşallah bir sonraki bayram daha iyi olacak” dedi.