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Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi kaymaklı ekmek kadayıfı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, dedelerinden aldıkları ekmek kadayıfı imalatı ve satışını 3 kuşaktır devam ettiren Şükrü Pancar (23), Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısına ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi kaymaklı ekmek kadayıfı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, dedelerinden aldıkları ekmek kadayıfı imalatı ve satışını 3 kuşaktır devam ettiren Şükrü Pancar (23), Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısına ilginin yoğun olduğunu söyledi.
Afyonkarahisar'ın yöresel tatlılarının başında gelen ve üzerine konulan kaymakla eşsiz lezzete sahip olan kaymaklı ekmek kadayıfı özellikle Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı, vişneli çeşidiyle de damaklara ayrı bir tat bırakıyor. Afyonkarahisar'da dedelerinden aldıkları kadayıf imalatı ve satışını 3 kuşaktır devam ettiren Şükrü Pancar, aynı lezzetle müşterilere hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Bayram nedeniyle işlerin yoğun olduğunu ve bunu piyasalara önemli bir moral olarak gördüğünü kaydeden Pancar, yıllardır ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı üzerine çalıştıklarını anlattı.
'SATIŞLARIMIZ İYİ DURUMDA'
Pancar, "Bizim işimiz yöresel ve ekmek kadayıfı üzerine. Sade ve vişneli ekmek kadayıfının yanı sıra kabak tatlısı satıyoruz. Kendi imalatımız. Satışlarımız bayram öncesi yoğun. Ekmek kadayıfının yanı sıra kabak tatlısına biraz daha ilgi fazla. Kabak tatlısı özellikle hafif olduğu için tercih ediliyor. Malum yaz aylarında kabak tatlısına rağbet var. Bu mesleği 3 kuşak ve yaklaşık bir asırdır yapıyoruz" dedi.
YABANCI TURİSTLER VİŞNELİ EKMEK KADAYIFINA İLGİ GÖSTERİYOR
Kuru olarak gelen ekmek kadayıfını hummalı çalışmayla lezzete dönüştürdüklerini söyleyen Şükrü Pancar, yerli ve yabancı turistlerin yöresel tatlılara bakışının çok iyi olduğunu vurguladı. Pancar, "Yerli misafirlerimiz Afyon'umuza özgü kaymaklı ekmek kadayıfını biliyor ve tadıyor. Yabancı turistler ise meraklı oldukları için tadıyor ve hoşlarına gidiyor. Özellikle vişneli ekmek kadayıfını tadıyorlar. Sanırım onu değişik buluyorlar. Biz de dedelerimizden aldığımız bu mirası bozmadan gelecek kuşaklara kaliteli bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Yöresel tatlı dışında tatlı satmıyoruz. Genelde müşterilerimiz bayram için sipariş veriyor. Bir tepsi toplam 6 ile 7 kilo civarında ekmek kadayıfı alıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi kaymaklı ekmek kadayıfıRamazan Bayramı'nın vazgeçilmezi kaymaklı ekmek kadayıfıRamazan Bayramı'nın vazgeçilmezi kaymaklı ekmek kadayıfıRamazan Bayramı'nın vazgeçilmezi kaymaklı ekmek kadayıfı

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