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Ramazan bereketi, TDV iyilik sofralarında yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan kapsamında, yurt dışında 75 ülkede 108 bölgede, yurt içinde ise 81 ilde kurduğu iyilik sofralarında binlerce kişiyi buluştururken gıda, ayni, nakdi ve bayramlık yardımıyla da ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan kapsamında, yurt dışında 75 ülkede 108 bölgede, yurt içinde ise 81 ilde kurduğu iyilik sofralarında binlerce kişiyi ağırlarken gıda, ayni, nakdi ve bayramlık yardımıyla da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkan vakıf, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Ramazanda yurt dışında 75 ülkede 108 bölgede, yurt içinde ise 81 ilde kurduğu iyilik sofralarında binlerce kişiyi ağırlayan TDV ekipleri, ramazan faaliyetleri kapsamında gıda yardım paketleri, ayni, nakdi ve bayramlık yardımında da bulunuyor.

- Kocatepe'de günlük 2 bin 500 kişilik iftar

Vakıf tarafından geleneksel hale gelen iftar sofraları kapsamında, Ankara Kocatepe Camisi avlusunda kurulan iyilik sofrasında ise hayırseverlerin desteğiyle her gün 2 bin 500 kişi iftar sofrasında buluşuyor.

- Suriye'de yetimlere iftar

TDV'nin yardımları kapsamında Suriyeli ihtiyaç sahipleri de yalnız bırakılmıyor.

Azez, İdlib ve Halep kırsalında kalan bölgelerde sürdürülen yardım çalışmaları kapsamında savaş mağduru ailelere gıda yardımında bulunan TDV, her gün iyilik sofralarında ihtiyaç sahiplerini ağırlıyor.

İman yetim kampında TDV gönüllüleri tarafından kurulan iyilik sofrasında ise 450 yetimle iftar yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı iftarda yetim çocuklar iftar sonrası düzenlenen etkinliklere katılarak oyunlar oynadı ve verilen hediyeler ile yüzleri güldü.

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Anahtar Kelimeler:
(TDV) türkiye diyanet vakfı

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