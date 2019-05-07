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Ramazan çörekleri hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Ramazan’da fırınlarda "Maraş çöreği" mesaisi başlarken, ustalar 2 saat arayla hamur hazırlayıp çörek pişiriyor.Kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alan Maraş çöreği, 11 ayın sultanı Ramazan ayında da bolca tüketiliyor.

Kahramanmaraş’ta Ramazan’da fırınlarda "Maraş çöreği" mesaisi başlarken, ustalar 2 saat arayla hamur hazırlayıp çörek pişiriyor.
Kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alan Maraş çöreği, 11 ayın sultanı Ramazan ayında da bolca tüketiliyor. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan hamur bir süre bekletildikten sonra çörek olarak hazırlanıyor. Hazırlanan çörekler taş ocaklı odun ateşinde pişirilip müşterilerin beğenisine sunuluyor. Yumuşak Maraş çöreğinin yanı sıra fırınlarda şekerli, tuzlu, tereyağlı, zeytinyağlı ve cips gibi farklı tatlarda hazırlanıyor.
Ramazan’da çöreklerin bolca şekilde tüketildiğini ve vatandaşların taleplerini yerine getirmeye çalışıldığını söyleyen çörek ustası Ahmet Gizir, “Ramazan ayının gelmesiyle beraber çörek işlerimiz yoğunlaştı. Yine hazır bir şekilde çöreklerimizi tezgahlarımıza bırakıyoruz. Ramazan’da yumuşak Maraş çöreğimiz öncelikli, onun haricinde klasik tuzlu çöreklerimiz var, tereyağlı ve zeytinyağlı gibi farklı çeşitlerde çöreklerimiz var. Klasik çöreğimiz kilogramı 15 lira, çeşit çöreklerimiz 20 lira, sadece fıstıklı çörek 25 liradır” dedi.
Ankara’dan geldiğini söyleyen Nuriye Kurtuluş ise, “Tur ile Ankara’dan geldik, hiç yemediğimiz için denemek için alıyorum. Maraş çöreği herhalde güzeldir” diye konuştu.

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